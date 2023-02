1 Der Mann prallte auf eine Skipiste. (Symbolbild) Foto: imago images/Bildagentur Muehlanger

Ein 38-Jähriger aus Deutschland ist beim Gleitschirmfliegen in Österreich ums Leben gekommen. Er prallt bei einem Manöver auf eine Skipiste und stirbt noch am Unfallort.









Bei einem Paragleiter-Unfall in Tirol ist am Dienstag ein 38-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Der Mann sei in etwa 1800 Meter Höhe von der Hohen Salve im Gemeindegebiet Hopfgarten zu seinem Gleitflug gestartet, teilte die österreichische Polizei am Abend mit. Etwa auf der Hälfte des geplanten Weges habe er einen sogenannten Spiralflug ausgeführt - den er aber nicht rechtzeitig beenden konnte.

Der Deutsche habe zwar noch den Notschirm auslösen können, berichtete die Polizei. Er sei aber trotzdem hart auf einer Skipiste aufgeprallt und trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unglücksort verstorben.