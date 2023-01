6 Der Kran kippte am Freitagmorgen auf das Einkaufszentrum. Foto: IMAGO/NTB/Gorm Kallestad

In Norwegen ist eine Frau bei einem Kranunfall ums Leben gekommen. Das tonnenschwere Baugerät kippte aufgrund des starken Windes um und fiel auf ein Einkaufszentrum.















In einer norwegischen Kleinstadt kam es am Freitag zu einem tödlichen Unglück. Ein Kran kippte am Morgen in Melhus bei starkem Wind um und krachte auf ein Einkaufszentrum. Das teilte die norwegische Polizei mit. Bei dem Opfer handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Verkäuferin.

Die Tote sei „im Inneren des Gebäudes“ gefunden worden, erklärte die Polizei gegen Mittag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Identität des Todesopfers sei aber „noch nicht bestätigt“. Zwei weitere Menschen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Norwegische Medien zeigten Bilder eines gelben Krans, der zum Teil auf dem zweistöckigen Gebäude lag, dessen Ausleger aber zumindest teilweise durch das Dach gekracht war. Der Kran war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht besetzt, das Einkaufszentrum nur mäßig besucht.