Unglück in Nordrhein-Westfalen: Mädchen klettert für Video auf Güterwaggon – schwer verletzt

Unglück in Nordrhein-Westfalen

Das Mädchen erlitt schwerste Verletzungen (Symbolbild).

Ein Mädchen hat sich beim Klettern auf einem Güterwaggon in Nordrhein-Westfalen schwerste Verletzungen zugezogen. Offenbar schleuderte das Mädchen nach einem Stromschlag durch die Luft.











Ein 13-jähriges Mädchen hat sich beim Klettern auf einem Güterwaggon im nordrhein-westfälischen Schwerte schwerste Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Ermittlungen kam es auf dem Waggon zu einem Stromschlag, als das Mädchen an eine unter Hochspannung stehende Oberleitung griff, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin am Dienstag mitteilte. Das Mädchen sei mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden und zu Boden gestürzt.