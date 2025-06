Unglück in Nashville: Tödlicher Unfall: Country-Sänger Conner Smith überfährt Frau

1 Conner Smith bedauert den Unfall. Foto: AdMedia

Tödlicher Unfall in Nashville: Country-Sänger Conner Smith überfuhr eine Fußgängerin. Die Frau starb im Krankenhaus. Der Musiker wandte sich über seinen Anwalt mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit.











Conner Smith (24) war in einen tödlichen Unfall verwickelt. Der Country-Sänger überfuhr in Nashville eine Fußgängerin. Dies gab das Metropolitan Nashville Police Department am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie an den Folgen des Unfalls.