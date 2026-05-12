Ein geplanter Urlaub endet in einer Katastrophe: Drei Menschen aus der Region Heilbronn sterben beim Absturz eines kleinen Flugzeugs in Namibia. In ihrer Heimat werden sie gewürdigt.
Für die Familie von zwei früheren Top-Managern aus der Region Heilbronn ist ein Namibia-Urlaub zum Alptraum geworden - sie kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Nun trauern ihre Wegbegleiter aus Bad Rappenau um das Ehepaar und seinen Sohn. Die Nachricht aus Namibia habe zu großer Bestürzung und Trauer geführt, sagte Bad Rappenaus Oberbürgermeister Sebastian Frei der Deutschen Presse-Agentur. „Die Familie war im Stadtleben präsent und sehr geschätzt.“