Ein 90 Jahre alter Mann versucht in München vergeblich in eine S-Bahn einzusteigen. Seine Gehhilfe wird dabei eingeklemmt. Beim Anfahren wird der Senior von der Bahn mitgeschleift und verletzt.

Ein 90-Jähriger ist an seinem eingeklemmten Stock von einer S-Bahn am Münchner Flughafen mehrere Meter mitgeschleift und verletzt worden.

Der Senior habe bereits am Sonntag versucht, in die Bahn einzusteigen, teilte die Bundespolizei mit. Dabei hätten sich die Türen vorzeitig geschlossen und seinen Gehstock eingeklemmt.

Als die S-Bahn losfuhr, habe sich der Mann weiter an seinem Stock festgehalten und wurde dadurch etwa drei Meter mitgezogen. Er erlitt eine leichte Verletzung an der Brust und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.