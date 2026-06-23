Unglück in Mittelhessen: Kleinflugzeug in Mittelhessen abgestürzt

Auf einem Segelflugplatz in Pohlheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Polizei bestätigt den Einsatz. Was bislang bekannt ist.
Pohlheim - Im mittelhessischen Pohlheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das Unglück ereignete sich nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine kleine Propellermaschine, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. An Bord seien zwei Personen gewesen, die leblos in der Maschine gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden seien.