Unglück in Krefeld: Hüpfburgunfall mit verletzten Kindern: Geldstrafe für Betreiber

Im März 2024 wird eine Hüpfburg in Krefeld von einer Windböe erfasst und teilweise in die Luft gerissen. Mehrere Kinder werden verletzt. Nun wurde der Betreiber verurteilt.











Nach einem Hüpfburgunfall mit mehreren verletzten Kindern hat das Amtsgericht im nordrhein-westfälischen Krefeld den 50-jährigen Betreiber zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt. Der Angeklagte wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch sagte. Laut Anklage soll der Mann die Hüpfburg im März 2024 in Krefeld trotz einer amtlichen Unwetterwarnung betrieben haben.