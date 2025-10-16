Unglück in Karlsruhe: Arbeiter stürzt zwölf Meter in die Tiefe

1 Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Ein Arbeiter fällt in Karlsruhe von einem Dach und erleidet mehrere Knochenbrüche. Was bisher über den Unfallhergang bekannt ist.











Link kopiert



Ein Arbeiter ist in Karlsruhe von einem Dach gestürzt und zwölf Meter tief gefallen. Dabei soll er sich mehrere Knochen gebrochen haben. Der 26-Jährige habe an der Montage eines Fertigbauteils gearbeitet, das von einem Kran auf das Dach gehoben wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei kam der Mann ersten Erkenntnissen zufolge zu nah an die Dachkante und stürzte herab. Worauf er landete, blieb vorerst unklar.