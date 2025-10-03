Unglück in Kalifornien: US-Kletterer an Felswand im Yosemite-Park in Tod gestürzt

1 Balin Miller stürzte im Yosemite-Nationalpark in den Tod. Foto: Dylan Miller/Dylan Miller/AP/dpa/Dylan Miller

Ein in der Kletterszene und bei TikTok-Nutzern bekannter junger Mann will sich einen weiteren Traum erfüllen. An der bekannten Granitfelswand El Capitan kommt es aber zu einem Drama.











Der US-Extremsportler Balin Miller ist beim Bergklettern im Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien in den Tod gestürzt. Ihr 23-jähriger Sohn sei am Mittwoch an der bekannten Granitfelswand El Capitan abgestürzt, schrieb seine Mutter Jeanine Moorman auf der Webseite des Familienunternehmens für Outdoorausrüstung. Sie veröffentlichte auch ein Foto ihres Sohnes. Noch seien nicht alle Details zu dem Unglück bekannt, fügte sie hinzu.