Unglück in Kärnten: Deutscher Gleitschirmflieger stirbt nach Absturz in Österreich

Ein deutscher Gleitschirmflieger ist im österreichischen Kärnten abgestürzt und anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 56-Jährige am Dienstag von einem Startplatz in der Gemeinde Berg im Drautal gestartet. Demnach klappte sein Gleitschirm Zeugenaussagen zufolge zusammen und konnte vom Piloten nicht wieder geöffnet werden. Er stürzte laut Polizei aus rund 60 Metern ungebremst über felsigem Gelände ab.

Nach einer Erstversorgung wurde der lebensgefährlich verletzte Mann Polizeiangaben zufolge mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Stadt Lienz geflogen, wo er in der Nacht zu Mittwoch starb.