Unglück in Italien Mehrere Menschen sterben bei Sturzflut in Raganello-Schlucht

Von red/AP 20. August 2018 - 22:51 Uhr

Die Raganello-Schlucht ist eine beliebte Wandergegend. Foto: ANSA/AP

In einer malerischen Schlucht in Süditalien schwillt ein Fluss plötzlich an. Ausflügler werden von dem Hochwasser überrascht und mitgerissen. Mehrere Menschen werden noch vermisst.

Mailand - Bei einer durch heftigen Regen ausgelösten Überflutung einer Schlucht in der süditalienischen Region Kalabrien sind der italienischen Zivilschutzbehörde zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Mindestens fünf weitere Personen wurden am Montag vermisst. Anderen Behördenangaben zufolge wurden 23 Personen im Zusammenhang mit der Sturzflut in der Raganello-Schlucht in Sicherheit gebracht. Unter ihnen sei ein zehnjähriger Junge. Er und sechs andere Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Zivilschutzbehörde mit.

Die genaue Zahl der vermissten Personen war unklar. In der zwölf Kilometer langen Schlucht sollen sich mindestens 36 Wanderer in zwei organisierten Gruppen befunden haben. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte an einer steilen Felsenwand hinabkletterten, um Wanderer in Sicherheit zu bringen. Es war nicht klar, wie viele Personen alleine in der Schlucht unterwegs waren.

Schwierige Rettung

„Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viele Personen von dieser Flut umgeworfen wurden“, sagte der Chef des Zivilschutzes in Kalabrien, Carlo Tansi, dem Sender Sky TG24. „Dies ist ein Spalt im Gelände, der sehr eng und hoch ist.“

An der engesten Stelle ist die Schlucht nur einige Meter breit. Die Wände sind zwischen 400 und 700 Meter hoch.

Luca Franzese von dem alpinen Rettungsteam in Kalabrien sagte, das Hochwasser sei rund zweieinhalb Meter tief. Eine derartige Überflutung von dem Strom Raganello geschehe häufig im Winter, sei aber noch nie im Sommer vorgekommen, sagte Franzese der Nachrichtenagentur Ansa.