1 Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Hessen von einer Bahn erfasst und dabei getötet worden. Im Vorfeld des Zusammenstoßes soll es einen Streit innerhalb der Familie gegeben haben.















Link kopiert

In Hessen ist ein Zwölfjähriger von einer Bahn erfasst und getötet worden. Im Vorfeld des Zusammenstoßes in Kriftel habe es am Dienstag einen Streit gegeben, teilte die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. Weder ein Unfall noch ein Suizid könnten ausgeschlossen werden.

Demnach hatte am Dienstagnachmittag eine Polizeistreife Kontakt mit dem Jungen, der von einem Streit innerhalb der Familie berichtete. Die Beamten führten ein längeres Gespräch mit ihm und seiner Mutter. Wenig später wurde der Zwölfjährige an einem nahen Bahnübergang von dem Zug erfasst.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/