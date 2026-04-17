Unglück in Heidelberg: Gasflaschen explodieren in Wohnung – Frauen schwer verletzt

1 Nach der Explosion löschte die Feuerwehr die Flammen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Beim Kochen mit Gasflaschen kommt es in einer Heidelberger Wohnung zu einer Explosion. Zwei Frauen werden schwer verletzt, ein Mann leicht. Die Ursache ist noch unklar.











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Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Frauen im Alter von 24 und 28 Jahren wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 31-Jähriger wurde leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Bewohner sollen in der Wohnung mit Gasflaschen gekocht haben, als es zu der Explosion kam.