Unglück in Dilovasi: Sechs Tote bei Brand in Parfüm-Lagerhaus in der Türkei

Bei einem Brand in einem Lagerhaus für Parfüm in Dilovasi im Nordwesten der Türkei sind sechs Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Bei einem Brand in einem Lagerhaus für Parfüm in Dilovasi im Nordwesten der Türkei sind nach Behördenangaben sechs Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwebe aufgrund seiner Verbrennungen in Lebensgefahr und werde im Krankenhaus behandelt, teilte der Gouverneur der Provinz Kocaeli, Ilhami Aktas, dem türkischen Sender TRT Haber am Samstag mit.

Der Brand war laut Aktas gegen 09.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MESZ) in dem Lagerhaus ausgebrochen. Die Lage sei mittlerweile von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Ein Augenzeuge berichtete im türkischen Fernsehsender NTV von einer Explosion.

Brandursache wird jetzt ermittelt

Zwei Stockwerke des Lagerhauses wurden bei dem Brand zerstört, wie Aufnahmen von NTV zeigten. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Ermittlungen seien eingeleitet worden, erklärte Aktas.

Die Industriestadt Dilovasi liegt etwa 70 Kilometer östlich der türkischen Metropole Istanbul.