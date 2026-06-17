Unglück in den USA: Privatjet stürzt in Texas auf Highway – ein Toter

Drama in Texas: Ein Kleinflugzeug stürzt auf eine Schnellstraße. Ersthelfern schlägt giftiger Rauch aus dem Wrack entgegen. Aber es gibt Überlebende.
Laredo - Bei der Bruchlandung eines Kleinflugzeugs auf einer Autobahn nahe Laredo im US-Bundesstaat Texas ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen befanden sich sechs Menschen in der privaten Maschine. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am Dienstagabend (Ortszeit) im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher in einem Video der Behörden. In welchem Zustand sich die anderen Insassen befinden, war zunächst unklar.