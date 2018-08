Unglück in den Schweizer Alpen 20 Tote bei Absturz von Oldtimer-Flugzeug

Von red/AP 05. August 2018 - 14:10 Uhr

Blick auf das Graubündner Gebirge mit Piz Segnas (Mitte, links). Bei einem Flugzeugabsturz sind hier 20 Menschen ums Leben gekommen. (Archivfoto) Foto: dpa

Bei dem Flugzeugunglück in den Schweizer Alpen sind nach Polizeiangaben 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Ju-52 des Baujahrs 1939 war am Samstag am Piz Segnas abgestürzt.

Berlin - Beim Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs in den Schweizer Alpen sind nach Polizeiangaben alle 20 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Junkers Ju-52 war am Samstag im Kanton Graubünden oberhalb von Flims in etwa 2540 Metern Höhe gegen den Piz Segnas geprallt. Das Schweizer Unternehmen Ju-Air mit Sitz in Dübendorf bei Zürich bietet Panoramaflüge mit Ju-52-Maschinen an. Ju-Air hatte bestätigt, dass eines seiner Flugzeuge in den Unfall verwickelt sei.

Die Schweizer Nachrichtenwebseite 20min.ch zitierte Polizeisprecherin Anita Senti am Sonntag mit den Worten, die Polizei wisse jetzt, dass alle Flugzeuginsassen ums Leben gekommen seien. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um elf Männer und neun Frauen, die meisten von ihnen aus der Schweiz. Auch ein Paar aus Österreich und ihr Sohn waren demnach an Bord.

Fast senkrecht auf den Boden geprallt

Von einem Notruf sei nichts bekannt, sagte Daniel Knecht von der Schweizer Behörde für Verkehrssicherheitsermittlungen bei einer Pressekonferenz in Flims. Das Flugzeug sei fast senkrecht und mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt. Die Ermittlungen gestalteten sich voraussichtlich komplex: Anders als moderne Flugzeuge habe die historische Maschine vermutlich nicht über einen Flugdatenschreiber verfügt, eine sogenannte Black Box.

Keine Hinweise auf eine Straftat

Die Behörden hätten im wesentlichen einen Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug und die Berührung eines Hindernisses wie einen Draht ausgeschlossen, sagte Knecht. Es gebe auch keine Hinweise auf eine Straftat.

Von der Ju-52, einem Propellerflugzeug, wurden zwischen 1932 und 1952 fast 5000 Exemplare gebaut. Der Tageszeitung „Blick“ zufolge haben darin 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder Platz.

Das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt schloss den Luftraum über der Absturzstelle. Die Gegend ist bei Wanderern beliebt, auch ein Gletscher befindet sich dort.