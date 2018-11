Unglück in Brennerei in Schwaikheim Zwei Schwerverletzte bei Verpuffung – Rettungshubschrauber im Einsatz

Von Phillip Weingand 01. November 2018 - 17:04 Uhr

Bei einer Vorführung kommt es zum Unglück. Flammen schlagen aus dem Kessel. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Bei der Hocketse „Birkenhof brennt“ in Schwaikheim hat es am Donnerstagnachmittag eine Verpuffung gegeben. Sechs Personen trugen Brandverletzungen davon, zwei von ihnen wurden schwer verletzt.

Schwaikheim - Gerade noch Hocketse-Stimmung, Duft von Gin und Feierlaune bei den rund hundert Besuchern – dann plötzlich ein gewaltiger Schlag, Flammen und Schreie. Am Donnerstagmittag hat es bei dem Fest „Birkenhof Brennt“ in einem Reiterhof in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) eine Verpuffung mit entsprechender Stichflamme und anschließendem Brand gegeben. Zum Zeitpunkt der Verpuffung befanden sich sechs Personen in dem Brennraum. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Menschen schwer und vier weitere leicht verletzt.

Helfer müssen sich zurückziehen

Alle sechs Personen erlitten Brandverletzungen, überwiegend im Gesicht. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr: Beim Reinigen des Kessels zwischen zwei Brennvorgängen schlug plötzlich ein gewaltiger Feuerball aus dem Brennkessel.

Mitarbeiter des Birkenhofs versuchten noch, die Flammen mit Wasserschläuchen und Feuerlöschern in den Griff zu bekommen – daraufhin gab es jedoch weitere Stichflammen, die Helfer mussten sich von dem Brandherd zurückziehen. Die Rettungskräfte waren mit sehr starken Kräften rasch vor Ort, da zunächst mit deutlich mehr Verletzten gerechnet worden war. Die Feuerwehr konnte das Feuer bald löschen. Neben mehreren Rettungswagen waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Zwei von ihnen brachten die Schwerverletzten in Kliniken nach Stuttgart und nach Tübingen.

Auch die Krimimalpolizei ist vor Ort

Unter den Schwer- und Leichtverletzten befinden sich ein Fotograf und ein Redakteur unserer Zeitung. Der DRK-Ortsverband übernahm, soweit es erforderlich war, die Betreuung der Besucher. Auch die Feuerwehren aus Schwaikheim und Winnenden waren mit etwa 40 Mann an die Einsatzstelle ausgerückt.

Gegen 15.15 Uhr galt der Einsatz offiziell als beendet. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort – ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf etwa 30 000 Euro belaufen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Winnender Straße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.

Die Veranstaltung „Der Birkenhof Brennt“ in dem Schwaikheimer Reiterhof gibt es seit rund sechs Jahren. Ob es das Event in dieser Form nach dem Unglück noch einmal geben wird, ist unklar.