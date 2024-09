Unglück in Brasilien: Luftschiff kracht gegen Wohnhäuser – Video zeigt Aufprall aus nächster Nähe

1 Das Luftschiff fiel über den Dächern in São Paulo in sich zusammen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Dario Oliveira

Ein Luftschiff fährt in São Paulo gegen mehrere Wohnhäuser und fällt in sich zusammen. Geplant war eine Werbeaktion für einen Fußballverein. Besatzung und Bewohner haben offenbar Glück im Unglück.











Link kopiert



Schreckmoment in Brasilien: In São Paulo, der größten Stadt des Landes, ist es am Mittwoch zu einem Unglück mit einem Luftschiff gekommen. Im dicht besiedelten Viertel Osasco stürzte das Luftschiff ab und fuhr gegen mehrere Wohnhäuser. Das zeigen private Aufnahmen, die derzeit auf der Plattform X vielfach geteilt werden.