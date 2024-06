Bergsteiger stürzt an der Zugspitze in den Tod

1 Blick auf die Zugspitze (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Trost

Ein Mann aus Polen stirbt beim Versuch, die Zugspitze zu erklimmen. Er stürzte offenbar mehrere hundert Meter tief.











Beim Aufstieg auf die Zugspitze ist erneut ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Der Mann aus Polen war am Mittwoch mit zwei Begleitern an Deutschlands höchstem Berg unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei Männer liefen den Erkenntnissen nach in rund 30 Metern Abstand voneinander durch verschneites Gelände. Nahe der Irmenscharte stellten die beiden vorderen Bergsteiger fest, dass ihnen der 40-Jährige nicht mehr folgte. Sie sahen ihn dann unterhalb auf dem Höllentalferner talwärts rutschen. Demnach war er mehrere Hundert Meter abgestürzt.