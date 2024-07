Unglück in Bayern: Auto fängt nach Unfall Feuer – Frau und Kind sterben

1 Für die Frau und das Kind kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Nach dem Unfall brennt der Wagen aus. Sowohl die Fahrerin als auch das siebenjährige Kind sterben am Unfallort.











Link kopiert



Eine Autofahrerin und ein sieben Jahre altes Kind sind bei einem Unfall in Unterfranken ums Leben gekommen. Die 46-jährige Frau sei am frühen Dienstagabend auf der Bundesstraße 285 aus Ostheim kommend in Richtung Stockheim unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Aus bisher unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Bahnunterführung. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Wagen komplett gebrannt. Die Frau und das Kind starben noch an der Unfallstelle im Landkreis Rhön-Grabfeld.