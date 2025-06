Ein 48-Jähriger startet am Donnerstagmittag mit einem Segelflugzeug im Kreis Schwäbisch Hall, kurze Zeit später stürzt das Fluggerät ab – mit tödlichen Folgen.

Ein 48 Jahre alter Pilot eines Segelflugzeugs ist am Donnerstagnachmittag beim Absturz seines Fluggeräts in Stimpfach im Kreis Schwäbisch Hall ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der 48-Jährige um die Mittagszeit mit dem Segelflugzeug in Weipertshofen gestartet und in einen Steigflug übergegangen, als das Flugzeug plötzlich unkontrolliert abstürzte. Gegen 12.20 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe beim Rettungsdienst und der Polizei ein. Dabei berichteten Anrufer, dass ein Segelflugzeug bei Stimpfach in den Wald gestürzt sei.

Lesen Sie auch

Da der genaue Ort des Absturzes nicht bekannt war, wurde zur Lokalisierung der Unglücksstelle auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 13 Uhr konnten Einsatzkräfte die Unfallstelle finden. Rettungskräfte eilten zum Unglücksort und konnten nur noch der Tod des 48-jährigen Piloten, der allein in dem Flugzeug saß, feststellen. Die Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahmen die Ermittlungen auf.