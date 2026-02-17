Unglück im Allgäu: Skitourengeher löst Lawine aus und wird von dieser in den Tod gerissen
Der Iseler ist ein 1876 Meter hoher Nebengipfel des Kühgundkopfs in den Allgäuer Alpen. Foto: imago/Panthermedia/Astrid08

Im Allgäu verunglückt ein 46-jähriger Skitourengeher tödlich. Der alleine wandernde Mann löst an der Nordflanke des Iseler selbst eine Lawine aus und wird von dieser mitgerissen.

Im Allgäu ist ein 46 Jahre alter Skitourengeher tödlich verunglückt. Der alleine wandernde Mann habe am Montagnachmittag im Bereich der Nordflanke des Iseler offensichtlich selbst eine Lawine ausgelöst und sei von dieser mitgerissen worden, teilte die Polizei mit. Er habe noch eigenständig den Notruf verständigen können.

 

Aufgrund der schlechten Witterungs- und Sichtverhältnisse sei ein Hubschraubereinsatz zunächst nicht möglich gewesen. Eine Fußmannschaft der Bergwacht Hindelang sei deshalb zur Unfallstelle aufgestiegen. Allerdings habe die angespannte Lawinensituation den Zugang erheblich erschwert und die Rettungsmaßnahmen verzögert.

Mann im Krankenhaus gestorben

Der Mann sei schließlich in einem steilen Schneefeld unterhalb der Nordwand des Iseler aufgefunden worden. Er sei noch unter einer laufenden Reanimation ins Krankenhaus gebracht worden, wo er aber verstarb. Insgesamt seien 16 Bergretter im Einsatz gewesen.

 