Unfall: Kran stürzt auf Brückenbaustelle an Talsperre um: Ein Toter

1 Auf einer Brückenbaustelle an der Talsperre stürzte der Kran um. Foto: Bodo Schackow/dpa

An der bekannten Bleilochtalsperre in Thüringen ist ein Baukran auf einer Brücke umgestürzt. Ein Mensch kommt ums Leben, mindestens ein Arbeiter wird schwer verletzt.











Bad Lobenstein - Bei einem Kranunfall an der Thüringer Bleilochtalsperre in Thüringen ist ein Mensch getötet worden. Ein weiterer Arbeiter erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war von einem weiteren Leichtverletzten die Rede gewesen. Der Baukran sei aus bislang noch unbekannter Ursache gegen Mittag auf einer Brücke umgestürzt, die über die Bleilochtalsperre in Saaldorf (Saale-Orla-Kreis) führt. Dort befindet sich derzeit eine Baustelle.