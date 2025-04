Vier Tote bei Absturz von Seilbahn in Italien

2 Die Seilbahn führt auf den Berg Monte Faito. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

In der Nähe von Neapel reißt das Kabel einer Seilbahn. Eine Kabine stürzt in die Tiefe. Mehr als ein Dutzend Menschen können gerettet werden.











Link kopiert



Neapel - Beim Absturz einer Seilbahn in der Nähe der italienischen Großstadt Neapel sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die Gondel stürzte nach dem Riss eines Kabels in der Ortschaft Castellammare di Stabia in die Tiefe, wie die italienische Bergwacht mitteilte.