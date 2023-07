1 Bei dem Unglück öffnete sich der Sicherungsbügel. Foto: Archiv Lichtgut/Leif Piechowski

Beim Volksfest in Vaihingen/Enz ist eine Frau aus einem Fahrgeschäft gefallen – die 55-Jährige wurde schwer verletzt. Offenbar hatte sich ein Sicherheitsbügel gelöst. Jetzt ermittelt die Polizei – und zwar in alle Richtungen.









Es ist die letzte Fahrt, bevor am späten Dienstagabend das Abschlussfeuerwerk den traditionellen Maientag in Vaihingen/Enz beendet. Da passiert das Unglück: An der Gondel eines Fahrgeschäfts löst sich der Sicherungsbügel. Eine 55-jährige Frau wird durch die Fliehkraft hinaus geschleudert und stürzt zu Boden. Ihre 20 Jahre alte Tochter, die mit ihr in der Gondel sitzt, kann sich festhalten und einen Sturz verhindern. Das Karussell wird umgehend gestoppt.