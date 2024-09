Unglück bei Waldbronn: Zwei Kinder überleben schweren Unfall nicht – drei Verletzte

1 Bei dem schweren Unfall starben zwei Kinder. Foto: dpa/Marius Bulling

Am Donnerstagabend stoßen im Landkreis Karlsruhe zwei Autos zusammen. Zwei Kinder überleben den Unfall nicht. Drei Menschen werden in Krankenhäuser gebracht.











Nach einem Autounfall mit zwei toten Jungen bei Waldbronn im Landkreis Karlsruhe sind zwei Unfallbeteiligte leichter verletzt worden als zunächst angenommen. Der 54 Jahre alte Fahrer, der allein unterwegs war, und ein Sechsjähriger seien bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen mit. Der 43 Jahre alte Fahrer des Autos, in dem auch die Kinder saßen, gilt ihr zufolge weiterhin als schwer verletzt. Ob er der Vater der drei Jungen ist, war zunächst unklar. Die Polizei sprach ursprünglich von drei Schwerverletzten.