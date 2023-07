Vor den Augen zweier Wanderer – Mann stürzt in die Tiefe und stirbt

Oberhalb der beliebten Höllentalklamm ist ein Wanderer rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Augenzeugen leisten erste Hilfe – der Mann überlebt jedoch nicht.









Ein 65 Jahre alter Mann ist in Oberbayern beim Wandern ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwoch auf dem Stangensteig oberhalb der Höllentalklamm in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs. Zwei Wanderer, die auf dem Weg zur Höllentaleingangshütte waren, hätten den Mann aus etwa 150 Metern Höhe abstürzen sehen. Der 65-Jährige sei mehrmals aufgeschlagen und wenige Meter neben den Augenzeugen auf dem Klammweg liegen geblieben.