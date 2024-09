Unglück bei Event: Mann wird bei Rennen von Radlader erfasst und stirbt

Beim Stoppelfeldrennen in der Nähe von Hannover fahren alte Autos um die Wette. Bei Arbeiten zwischen den Rennen an der Strecke kommt es vor Publikum zu einem folgenschweren Unfall.

Wendeburg - Bei einem Renn-Event mit alten Autos östlich von Hannover ist ein 66 Jahre alter Mann von einem Radlader erfasst worden und gestorben. Zu dem Unfall kam es zwischen den Rennen bei Begradigungsarbeiten an der Strecke, wie ein Polizeisprecher sagte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge saß der Mann auf einem Motorroller und wurde von dem zurücksetzenden Radlader gegen ein dahinterstehendes Auto gedrückt.

Der Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort am Samstag. Das Stoppelfeldrennen mit zum Zeitpunkt des Unfalls rund 3.000 Besucherinnen und Besuchern in Wendeburg wurde abgebrochen. Viele Zeugen hätten unter Schock gestanden. Über das Unglück hatte zuerst die "Braunschweiger Zeitung" berichtet.

Polizei: Ermittlungen werden geführt

Der 66-Jährige gehörte zum Motorsportclub Wendeburg, der das Rennen seit Jahren organisiert. Am Sonntag sollte es eine Andacht für den Verstorbenen geben. Dem Polizeisprecher zufolge werden Ermittlungen geführt.

Das Stoppelfeldrennen ist laut Polizei ein Familienfest und zieht jedes Jahr mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer an. Nach dem Abbruch des Events hätten die Menschen ruhig das Gelände in der Nähe der Autobahn 2 verlassen.