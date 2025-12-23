Unglück bei Bauarbeiten: Drei Tote bei Dacheinsturz in der Slowakei

3 Nun laufen Ermittlungen zur Unglücksursache. Foto: Hazz/TASR/dpa

Kurz vor Weihnachten kommt es in der Slowakei zu einem schweren Unfall: Auf einem Firmengelände stürzt das Dach eines Gebäudes ein. Die Ursache ist noch unklar.











Velke Kapusany - Beim Einsturz eines Daches auf einem Firmengelände im Osten der Slowakei sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Männer konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden, wie die Agentur TASR unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Eine Person wurde demnach lebend befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.