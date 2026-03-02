Unglück bei Au am Rhein: 70-Jähriger stürzt mit E-Bike ins Wasser und ertrinkt

1 Passanten zogen den Mann ans Ufer, der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Mann wollte eine Brücke ohne Geländer überqueren und fiel mutmaßlich in einen Seitenarm des Flusses. Passanten zogen ihn ans Ufer, doch der Notarzt konnte ihn nicht retten.











Ein 70-jähriger Mann ist in Baden-Württemberg mit seinem E-Bike in einen Seitenarm des Rheins gestürzt und ertrunken. Er wollte am Samstagnachmittag den Fluss in der Nähe von Au am Rhein auf einer Brücke ohne Geländer überqueren, wie die Polizei am Montag in Offenburg mitteilte. Mutmaßlich infolge eines Fahrfehlers stürzte er dabei ins Wasser.