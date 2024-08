Unglück: Balkonabsturz in Hamburg - 27-Jähriger stirbt in Krankenhaus

Balkonabsturz in Hamburg - 27-Jähriger stirbt in Krankenhaus

1 Der abgestürzte Balkon an einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Langenhorn. Der zunächst in Lebensgefahr schwebende 27-Jährige hat nicht überlebt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

In Hamburg bricht plötzlich ein Balkon ab, auf dem sechs Menschen stehen. Sie alle stürzen mehrere Meter in die Tiefe, einer wird lebensgefährlich verletzt. Nun gibt es sehr schlechte Nachrichten.











Link kopiert



Hamburg - Ein 27 Jahre alter Mann, der beim Abbruch eines Balkons in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden war, ist tot. Er sei am Montag aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Hamburg mit. Das Unglück passierte bei einer Möbel-Aktion vor einem geplanten Umzug in die Wohnung.