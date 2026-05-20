Unglück auf den Malediven: Letzte Leichen von Taucherinnen geborgen

Bei einem Unterwasser-Ausflug im Indischen Ozean sterben fünf Italiener. Die Bergungsaktion gestaltet sich äußerst kompliziert. Jetzt sind aber alle Toten geborgen.
Nach dem Tauchunglück auf den Malediven sind jetzt auch die Leichen der letzten beiden vermissten Taucherinnen aus Italien geborgen worden. Die toten Frauen im Alter von 22 und 31 Jahren wurden von Spezialtauchern aus einer Höhle in etwa 60 Meter Meerestiefe gezogen und dann nach oben gebracht, wie aus dem Außenministerium in Rom verlautete.