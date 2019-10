Analyse zum VfB Stuttgart im DFB-Pokal Matchwinner Hamadi Al Ghaddioui und das „unbeschreibliche Gefühl“

Der VfB tankt mit dem Pokalsieg in Hamburg frisches Selbstvertrauen. Was die Gründe für den Erfolg sind und was der Schütze des entscheidenden Tores sagt, das steht in unserer Analyse „Fünferkette“.