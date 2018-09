Unglück am Rosenstein im Ostalbkreis Bergsteiger stürzt am Sofienfelsen in den Tod

Von red/AFP 28. September 2018 - 10:37 Uhr

Ein Mann ist am Sofienfelsen am Rosenstein im Ostalbkreis ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Archiv/7aktuell.de/Marius Bulling

Ein Mann ist am Sofienfelsen am Rosenstein im Ostalbkreis ums Leben gekommen. Der 61 Jahre alte Bergsteiger war auf einer Wander-Tour unterwegs und stürzte in die Tiefe.

Aalen - Ein 61 Jahre alter Bergsteiger ist bei einer Tour in Baden-Württemberg in den Tod gestürzt. Der Mann stürzte am Donnerstagnachmittag am Sofienfelsen am Rosenstein im Ostalbkreis ab und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei in Aalen am Freitag mitteilte. Demnach stürzte er beim Abseilen aus etwa 15 Metern Höhe ab.

Rettungsdienst und Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen. Hinweise auf Fremdverschulden lagen laut Polizei nicht vor.