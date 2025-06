Unglück am Niederrhein: Ursachensuche nach Flugzeugabsturz – Warnung kam zu spät

1 Am Niederrhein stürzt eine kleine Maschine auf die Terrasse eines Wohnhauses. (Archivbild) Foto: Gregory Bull/AP/dpa

Am Niederrhein stürzt eine kleine Maschine auf die Terrasse eines Wohnhauses. Zwei Menschen sterben: die Pilotin des Flugzeugs und eine Hausbewohnerin. Jetzt beginnt die Ursachensuche.











Link kopiert



Nach dem Flugzeugabsturz mit zwei Toten in Korschenbroich am Niederrhein beginnt die Suche nach der Ursache. Die 71-jährige Pilotin, die bei dem Unglück am Samstag getötet wurde, hatte kurz vor dem Absturz technische Probleme - möglicherweise einen Motorschaden - gemeldet. Das Wrack des Flugzeuges werde geborgen und untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Kripo-Beamte hätten bereits Spuren gesichert, Fachleute der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig seien eingeschaltet.