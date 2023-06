1 Der Junge überlebte das Unglück nicht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

Ein Dreijähriger ist am Gardasee unbemerkt in einen privaten Pool gestürzt. Das Kind aus Deutschland überlebte das tragische Unglück in Italien nicht.









Ein dreijähriger deutscher Junge ist Medienberichten zufolge am Gardasee in ein Schwimmbecken gestürzt und später gestorben. Das Unglück ereignete sich im Pool eines privaten Wohnkomplexes in der Gemeinde Lazise, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstagabend berichtete. Die Carabinieri hätten Ermittlungen aufgenommen.