Boris Becker hat emotionale Worte zum 36. Geburtstag seiner Ehefrau Lilian gefunden. Der ehemalige Tennisstar schwärmte von ihr als "Königin" und bezeichnete sie als "unglaublichste Mutter".

Boris Becker (58) hat seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro mit einer liebevollen Nachricht zum 36. Geburtstag gratuliert. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Königin", schrieb Becker auf Instagram und ergänzte ein Krönchen-Emoji. Für ihn werde der 29. April wegen ihres Ehrentages "immer ein besonderer Tag sein". Weiter schwärmte die Tennislegende: "Klug, stark, innerlich und äußerlich wunderschön und die unglaublichste Mutter für unser Baby Zoë Vittoria. Ich bewundere die Frau, die du bist, mehr, als Worte sagen können." Er sei "heute und jeden Tag" dankbar für sie.

Zusammen mit der Nachricht teilte Becker einige Pärchenfotos. Darauf sind die beiden unter anderem lächelnd auf einem Boot oder bei Events zu sehen. Auch Aufnahmen mit Töchterchen Zoë Vittoria veröffentlichte er. Auf einem Foto ist das Baby eng an seine Mutter gekuschelt, auf einem weiteren stehen Mutter und Tochter vor einer Meereskulisse. Die Risikoanalystin strahlt ihr Kind dabei an, das sie auf dem Arm hält. Einige der Bilder entstanden offenbar während eines Familienurlaubs in Cascais, Portugal. Bereits Anfang April hatte Becker Eindrücke der gemeinsamen Auszeit geteilt.

Tochter Zoë Vittoria ist fünf Monate alt

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind seit 2020 liiert und heirateten im September 2024. Rund ein Jahr später, am 21. November 2025, kam ihre Tochter Zoë zur Welt. Für de Carvalho Monteiro ist es das erste Kind, für Becker das fünfte. Mit Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah (32) und Elias (26), aus einer Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna Ermakova (26). Mit Ex-Frau Lilly Becker (49) hat er Sohn Amadeus (16).

Seine Liebe zu seiner dritten Ehefrau präsentiert Boris Becker regelmäßig auf Instagram. Dabei gibt er immer wieder Einblicke in das Familienleben - sei es aus dem Urlaub, vom Tennisplatz oder von Veranstaltungen.