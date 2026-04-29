Boris Becker hat emotionale Worte zum 36. Geburtstag seiner Ehefrau Lilian gefunden. Der ehemalige Tennisstar schwärmte von ihr als "Königin" und bezeichnete sie als "unglaublichste Mutter".
Boris Becker (58) hat seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro mit einer liebevollen Nachricht zum 36. Geburtstag gratuliert. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Königin", schrieb Becker auf Instagram und ergänzte ein Krönchen-Emoji. Für ihn werde der 29. April wegen ihres Ehrentages "immer ein besonderer Tag sein". Weiter schwärmte die Tennislegende: "Klug, stark, innerlich und äußerlich wunderschön und die unglaublichste Mutter für unser Baby Zoë Vittoria. Ich bewundere die Frau, die du bist, mehr, als Worte sagen können." Er sei "heute und jeden Tag" dankbar für sie.