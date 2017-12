Unglaubliche Todesfälle Steinmetz unter 500 Kilo Grabstein begraben

Von Markus Brauer 27. Dezember 2017

Jeder muss irgendwann sterben. Die Art und Weise, an was Menschen sterben, kann mitunter äußerst seltsam sein, wie einige unglaubliche Todesfälle zeigen.





Ainring/Stuttgart - Ein Steinmetz ist am zweiten Weihnachtsfeiertag von einem Grabstein erschlagen worden, wie die Polizeidirektion im bayerischen Freilassing mitteilte. Der 40-Jährige hatte in der knapp 10 000 Einwohner Gemeinde Ainring in Oberbayern rund 50 Grabsteine aufrecht auf Paletten auf seinem abschüssigen Anwesen gelagert, teilte die Polizei mit.

Als er am Dienstagmorgen gegen acht Uhr die Hühner füttern wollte, sei ein rund 500 Kilogramm schwerer Grabstein offensichtlich umgekippt und habe den Mann unter sich begraben. Eine Nachbarin habe ihn am Vormittag gefunden, berichtete die Polizei des Traunsteiner Kriminaldauerdienstes (KDD). „Sämtliche Bemühungen, dem Verunglückten zu helfen, kamen zu spät. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es keine“, hieß es weiter.

