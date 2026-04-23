Unglaubliche Geschichte zum Earth Day: Barack Obama würdigt Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Barack Obama hat die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer zum Earth Day auf seinen Social-Media-Kanälen geehrt. Seine Follower sollen jemanden kennenlernen, "der sich entschieden hat, nicht auf jemanden anderen zu warten, der Veränderung bringt."
Luisa Neubauer (30) wird eine besondere Ehrung zuteil: Anlässlich des weltweiten Earth Day am 22. April hat der frühere US-Präsident Barack Obama (64) die deutsche Klimaaktivistin auf seinen Social-Media-Kanälen öffentlich gewürdigt. In einem Beitrag bezeichnete er Neubauers Werdegang als "unglaubliche Geschichte" und forderte seine Millionen Follower auf, sich damit auseinanderzusetzen.