Unglaubliche Geschichte zum Earth Day: Barack Obama würdigt Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Barack Obama hat die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer zum Earth Day auf seinen Social-Media-Kanälen geehrt. Seine Follower sollen jemanden kennenlernen, "der sich entschieden hat, nicht auf jemanden anderen zu warten, der Veränderung bringt."

Luisa Neubauer (30) wird eine besondere Ehrung zuteil: Anlässlich des weltweiten Earth Day am 22. April hat der frühere US-Präsident Barack Obama (64) die deutsche Klimaaktivistin auf seinen Social-Media-Kanälen öffentlich gewürdigt. In einem Beitrag bezeichnete er Neubauers Werdegang als "unglaubliche Geschichte" und forderte seine Millionen Follower auf, sich damit auseinanderzusetzen.

Der Demokrat zählt die Hamburgerin zu den Alumni des Leaders-Programms seiner "Obama Foundation", das Akteure aus der ganzen Welt verbindet. "Ich will, dass ihr einen Obama-Leader kennenlernt, der sich entschieden hat, nicht auf jemanden anderen zu warten, der Veränderung bringt", spricht er in dem Video auf X selbst in die Kamera. Junge Leute wie sie, schreibt er in seinem Post weiter, gäben ihm Hoffnung. Dazu teilte er ein rund dreiminütiges Video, das Neubauer an Deck des Forschungsseglers "Malizia Explorer" in der Antarktis zeigt.

Expedition in der Antarktis

Vier Wochen lang war die Fridays-for-Future-Mitbegründerin gemeinsam mit Wissenschaftlern, Seeleuten und weiteren Aktivisten in der Region um den Südpol unterwegs, erzählt sie darin. Trotz der Klimakrise sei das nicht mehr ganz so ewige Eis ein "Ort der Hoffnung": Der Kontinent sei der einzige, der durch einen internationalen Vertrag geschützt werde. Dass es diesen Raum überhaupt gebe, wirke in der heutigen Welt "geradezu utopisch" - und zeige, was möglich sei, wenn Menschen sich gemeinsam für Frieden und Planetenschutz einsetzten.

In dem begleitenden Text auf Instagram schildert Neubauer ihren Weg zum Klimaaktivismus. Eine Reise nach Tansania direkt nach dem Abitur mit ihrer Hamburger Kirchengemeinde, die dort ein Wassersystem mitfinanziert hatte, habe sie politisiert. "Dort auf diesem Berg habe ich entschieden, dass ich alles tun werde, um Deutschland dazu zu bringen, seine Zusagen aus dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten", schreibt die 30-Jährige. 2018 gründete sie, inspiriert von Greta Thunberg (23), die deutsche Jugendklimabewegung mit. Außerdem zog sie gegen die Bundesregierung vor Gericht und klagte erfolgreich ein, dass unzureichende Emissionsminderung Freiheitsrechte verletzen.

Warnung vor Rückschritten

In ihrem Statement spart Neubauer allerdings auch nicht mit mahnenden Worten. Klimaziele würden aufgeweicht, Klimaleugnung kehre zurück, Kriege verschärften die Lage zusätzlich. Die fossil befeuerte Klimakrise nennt sie die "Mutter aller Krisen", die Hunger, Ungleichheit und Konflikte weiter anheize. Ihre Hoffnung, schreibt die Aktivistin zum Abschluss, speise sich nicht aus Wunschdenken. "Veränderung kommt nicht von ein paar 'Öko-Helden', sondern von Millionen Menschen, die kleine Schritte gehen - immer und immer wieder." Genau das sei für sie Hoffnung.

Auch in seiner Instagram-Story teilte Obama mehrere Videos von Luisa Neubauer. "Ich denke, der Earth Day ist eine gute Erinnerung, dass das hier am Ende unsere einzige Heimat ist. Dass wir atmen, weil die Erde atmet. Dass 'Team Erde' das einzige Team ist, in dem wir immer sein werden", richtet sie sich darin an die 43 Millionen Follower des Ex-Präsidenten.

"Kneift mich"

Neubauer bewegt sich längst auch international auf großer Bühne, so sprach sie etwa bereits mit Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen oder dem inzwischen verstorbenen Papst Franziskus. Auf Instagram zeigte sie sich dennoch überwältigt von Obamas Post: Sie teilte das Video des Präsidenten auf ihrem eigenen Account und blickt dazu sichtlich überwältigt in die Kamera. "Kneift mich", kommentierte sie die Würdigung.