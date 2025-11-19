Die älteste Tochter von Claudia Schiffer macht von sich reden: Clementine Vaughn präsentiert sich auf Instagram bei einer Wild-West-Party in New York. Die 21-Jährige, die erst kürzlich ihren Geburtstag feierte, könnte ihrer berühmten Mutter kaum ähnlicher sehen.
