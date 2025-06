Heiner Lauterbach blickt in einem Interview auf seine Gefängniserfahrung in jungen Jahren zurück, die ihm "unglaublich geholfen" habe.

Schauspieler Heiner Lauterbach (72) hat seine Alkohol- und Drogenprobleme längst hinter sich gelassen. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" blickt er auf seine wilde Phase zurück, zu der in den frühen 1970er-Jahren auch ein mehrwöchiger Gefängnisaufenthalt zählte.

Heiner Lauterbach: Knast lehrte ihn Demut

In Neu-Delhi musste er aufgrund von rund vier Kilogramm Haschisch hinter Gittern. Die Zeit im Gefängnis sei die "böseste Erfahrung" in seinem Leben gewesen. "Aber gerade die würde ich mir nicht ersparen wollen. Sie hat mir unglaublich geholfen, mein ganzes Leben betreffend." Wenn er heute auch nur den kleinsten unzufriedenen Gedanken verspüre, "dann denke ich an den Knast zurück und es geht mir wunderbar. Ich würde mich während Dreharbeiten oder einer Theatertournee niemals über ein zu schlechtes Hotelzimmer beschweren. Gegen die Zelle in Delhi ist alles Luxus pur."

Lesen Sie auch

Bei seinem späteren Kampf gegen seine Suchtprobleme war Ehefrau Viktoria (52), mit er seit 2001 verheiratet ist, eine wichtige Stütze. "Ohne Viktoria hätte ich das nicht geschafft", blickt der Schauspielstar zurück. "Es war nicht von heute auf morgen, da waren einige Rückschläge. Sowohl beim Alkohol als auch beim Rauchen." Sich das Rauchen abzugewöhnen, sei eigentlich noch schwerer als der Alkoholentzug gewesen, sagt Lauterbach. Doch seine Frau brachte die nötige Strenge mit. "Viktoria ist gnadenlos. Wie gemacht für Suchtkranke. Unglaublich konsequent. Mit einer unerbittlichen Leidenschaft und Strenge, die ich natürlich zugelassen habe. Sonst geht es nicht. Einen Erwachsenen kann man zu nichts zwingen. Ich wollte ein anderer Mensch werden."

Auch sein Dasein als Vater hat sich mit den Jahren verändert, sagt Lauterbach, der mit Ex-Frau Katja Flint (65) Sohn Oscar Lauterbach (37) sowie mit Viktoria Lauterbach Tochter Maya (22) und Sohn Vito (18) hat. Als junger Vater sei er ausschließlich auf sich konzentriert gewesen. "Das war bei Maya und Vito anders." Mit Sohn Oscar habe er vieles aufgearbeitet und sei heute eng mit ihm verbunden. "Er sagt mir inzwischen ganz klar, was er denkt und was ich in seinen Augen falsch oder richtig mache. [...] Man lernt ja im besten Fall immer dazu im Leben. Auch beim Vatersein."