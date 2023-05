5 Anna Adamyan kann ihr Glück kaum fassen: sie ist schwanger. Foto: Anna Adamyan

Ungebetene Ratschläge, übergriffige Fragen und Beleidigungen: Influencerin Anna Adamyan musste einiges über sich ergehen lassen, seit sie ihren unerfüllten Kinderwunsch öffentlich machte. Jetzt ist sie schwanger – und klärt weiter auf.









Influencerin und Autorin Anna Adamyan (früher Wilken) hat kürzlich ihre Schwangerschaft verkündet. Eine frohe Botschaft, auf die eigentlich nur Glückwünsche angebracht wären. Tatsächlich störten sich jedoch einige am frühen Zeitpunkt ihrer Verkündung vor der zwölften Schwangerschaftswoche. „Karma wird es richten“, war nur eine der Reaktionen, die das Model anonym veröffentlichte. „Negative Kommentare nutze ich häufig zur Aufklärung“, sagt die 26-Jährige, die 2014 durch die Sendung „Germany’s next Topmodel“ bekannt wurde. Nun will sie mit dem Zwölfte-Woche-Aberglaube, wie sie es nennt, aufräumen. „Dieser Aberglaube schürt die Angst und mindert die Freude an der Schwangerschaft“, findet sie. Außerdem impliziere er, dass man Fehlgeburten nicht thematisieren dürfe.