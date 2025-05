Ungewöhnliches Treffen: Cathy Hummels interviewt Markus Söder: Küssen und abschleppen

"Mission: Impossible 8" Tom Cruise strahlt in Cannes: Sprang er dem Tod von der Schippe?

Der wohl größte Star des Festivals ist da: Tom Cruise strahlte am Nachmittag an der Croisette für Fotografen. Sein Regisseur enthüllte derweil, wie der Superstar bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 8" in Lebensgefahr geriet.