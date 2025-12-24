Weihnachtlich beleuchtete Traktoren sind am Dienstagabend durch Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) getuckert. Ein Schauspiel, das auf große Resonanz gestoßen ist.
Die mittlerweile sechste Weihnachtsausfahrt der Schlepper- und Oldtimerfreunde (SOF) in Erdmannhausen lässt am Dienstagabend die Kälte, die vom Boden bis in die Nasenspitze heraufzieht, rasch vergessen. „Das sieht ja mal schön aus!“, ruft ein Kind begeistert aus, als es die magische Kulisse auf dem Parkplatz vor der Halle auf der Schray registriert. In faszinierender Vielfalt und Kreativität ist das Gelände gefüllt von bunten wie hell leuchtenden Vehikeln, die allesamt älteren Semesters sind. Das Mindestalter für die beteiligten Schlepper und Autos beträgt 30 Jahre.