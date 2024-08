Jennifer Aniston (55) und Brad Pitt (60) galten lange als das Traumpaar schlechthin. Die beiden Mega-Stars waren von 2000 bis 2005 miteinander verheiratet. In dieser Zeit feierte Pitt seinen 40. Geburtstag - und erhielt dafür ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk von seiner damaligen Ehefrau.

Wie Fernsehkoch Jamie Oliver (49) jetzt in einer Radiosendung erzählte, "heuerte" Aniston den britischen Koch damals an, um für ihren Ehemann zum Geburtstag zu kochen. "Ich war Brad Pitts Geburtstagsgeschenk von Jen", so Oliver. "Sie rief an und wir legten dreimal wieder auf, weil wir nicht glauben konnten, dass sie es wirklich war", erzählte der Brite weiter. "Also musste sie meinen Agenten durch ihren Agenten kontaktieren, aber ich hatte nicht wirklich einen Agenten, also dauerte es eine Weile."

Weiter erinnerte sich Jamie Oliver an sein Gespräch mit Aniston: "Sie sagte: 'Würdest du für Brad kochen? Er liebt 'The Naked Chef' und schaut es ständig im TV.' Ich antwortete: 'Auf jeden Fall, und ich tue es aus Liebe, weil ich euch beide liebe.'" Jamie Oliver moderierte die BBC-Sendung "The Naked Chef" von 1999 bis 2001.

Er ist bis heute in Kontakt mit Aniston und Pitt

Bei der eigentlichen Geburtstagsparty kochte Jamie Oliver dann gemeinsam mit zwei Teamkollegen für das ehemalige Paar. Bei der Geburtstagsfeier sollen unter anderem Pitts "Fight Club"-Co-Star Edward Norton (54) und Anistons "Friends"-Kollegin Courteney Cox (60) zu Gast gewesen sein. Außerdem verriet Oliver, dass er bis heute in Kontakt mit dem einstigen Traumpaar sei.

Eigentlich koche er nicht gerne für Prominente, "außer sie sind eh im Restaurant oder ich werde von jemandem gefragt, den ich liebe oder bewundere". Bei Aniston und Pitt sei das der Fall gewesen: "Es war Brads Vierzigster, also kenne ich ihn jetzt seit 20 Jahren ... Sie sind beide wundervolle Menschen. Ich habe Brad schon seit einiger Zeit nicht gesehen, aber Jen erst vor ein paar Wochen", so Oliver.