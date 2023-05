2 Pixel (links, mit Frauchen Tamara Keim) und Alfy (mit Frauchen Silke Jansen) haben die Hundekekse bereits vorab getestet – und für lecker befunden. Foto: Simon Granville

Die Marbacher Bäckerei Keim hat einen neuen Kundenkreis entdeckt. Denn auch Hunde freuen sich über frisch gebackene Kekse. Einkaufen müssen aber immer noch Herrchen oder Frauchen.









Aus Hundesicht ist das richtig blöd. Selbst wenn man Frauchen oder Herrchen zum Bäcker begleiten darf, muss man draußen warten und kriegt nichts von dem ab, was da so gut riecht. Bei der Bäckerei Keim in Marbach ist das anders. Auch da müssen Fiffi und Bello zwar vor der Tür warten, aber mit Glück bekommen sie was mitgebracht. Denn die Bäckerei hat auch Hundekekse im Sortiment. Die Idee dazu hatte die Chefin Tamara Keim oder vielmehr deren Freundin Silke Jansen. Ihr gehört der Mischlingshund Alfy, ein „Schäferdackel“, wie sie sagt, Tamara selbst hat den Border Collie Pixel. „Silke kam eines Tages mit einem Set aus einem Ausstecherle in Knochenform und mehreren Hundekeks-Rezepten an und meinte: ‚Du bist doch Bäckerin, mach mal‘“, erinnert sich Tamara Keim. Und sie nahm, schon als Gag, den Vorschlag an und fing an, in der heimischen Küche zu backen.