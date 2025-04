Nach Berichten über einen Haiangriff vor der Mittelmeerküste Israels haben Taucher nach Angaben eines Rettungsdienstes die sterblichen Überreste eines Menschen am Meeresboden gefunden. Diese sollen nun identifiziert werden, teilte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka mit.

Am Montagnachmittag war in Israel ein Notruf eingegangen. Augenzeugen hatten von einer Hai-Attacke gesprochen. Trotz stundenlanger Suche konnten Einsatzkräfte zunächst niemanden in der Küstengegend von Hadera, das rund 50 Kilometer nördlich von Tel Aviv liegt, finden. Seit dem frühen Morgen wurde die Suche dort fortgesetzt.

Israelische Medien zeigen Aufnahmen von Haien

Israelischen Medien zufolge handelt es sich bei dem vermissten Mann um einen Einwohner aus einem Vorort von Tel Aviv, der um die 40 Jahre alt sei. Er ist demnach verheiratet und hat vier Kinder.

In Israel war seit Jahrzehnten kein Haiangriff mehr gemeldet worden. Israelische Medien zeigten Aufnahmen von Haien, die in den vergangenen Tagen im Meer zwischen Menschen umhergeschwommen waren. Unter den Badenden waren demnach auch Kinder gewesen. Wegen der vielen Hai-Sichtungen ist Schwimmen an der Küste zwischen Tel Aviv und Haifa seit Montag verboten.

Insbesondere rund um Chadera wurden in letzter Zeit Dutzende Haie gesichtet. In der nordisraelischen Stadt befindet sich ein Elektrizitätswerk, das zur Kühlung seiner Turbinen Meerwasser nutzt und das dadurch erwärmte Wasser zurück ins Meer leitet. Dies zieht Kleine Schwarzspitzenhaie und Schwarzhaie an. Diese Haie können zwar mehrere Meter lang werden, verhalten sich aber in der Regel nicht aggressiv gegenüber Menschen.