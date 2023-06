1 Stuttgarter Einsatzkräfte beenden die deutsch-französische Tat. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Tat, die vergangenen November in Paris mit einer Entführung begonnen hat und zwei Tage später mit einem Einsatz des Mobilen Einsatzkommandos in Stuttgart endete, ist aus Sicht der Polizei schnell geklärt. Dennoch blieb sie rätselhaft. Ein Familienvater hatte gemeinsam mit den Söhnen seinen in Frankreich lebenden Schwager (42) verschleppt. Zunächst konnte man sich keinen Reim darauf machen, warum der 56-Jährige und seine beiden Kinder (30/21) dabei äußerst brutal und demütigend vorgingen und von der Frau des Opfers in der Folge seltsam anmutende 1650 Euro für die Freilassung forderten.