Mit einem kuriosen Fall hat es die Polizei in Marbach zu tun: Einer der drei Automaten, aus denen man Gedichte ziehen kann, ist gestohlen worden.









Dass Gedichte geklaut werden, soll schon vorgekommen sein. Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin ging nach Mitteilung der Polizei in Marbach nahe der Schillerhöhe einen Schritt weiter und nahm gleich einen ganzen Lyrikautomaten im Wert von etwa 2000 Euro mit. Drei dieser Automaten waren im Oktober letzten Jahres an verschiedenen Standorten in der Literaturstadt aufgestellt worden – außer bei der Schillerhöhe auch am Burgplatz sowie am Bahnhof. Für 50 Cent kann man aus den ehemaligen Kaugummiautomaten unterschiedliche Gedichte ziehen. Mit dem Erlös werden junge Autoren unterstützt.